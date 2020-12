La France à la fête en Ligue des champions: quadruplé de Giroud, précieux succès du PSG (vidéos)

0-3 (Giroud)

0-4 (Giroud)

Groupe F

Dortmund – Lazio 1-1

Ces deux équipes mènent la danse dans le groupe du FC Bruges. Si Thorgan Hazard a offert l’assist à Guerreiro sur le but d’ouverture, Immobile a égalisé en seconde période sur penalty. La Lazio disputera une véritable finale la semaine prochaine face au FC Bruges.

Les vidéos des buts

1-0 (Guerreiro)

1-1 (Immobile)

Groupe G

Ferencvaros – FC Barcelone 0-3

Déjà qualifiés pour les huitièmes de finale au coup d’envoi, les Catalans, sans Lionel Messi, ont enchaîné un cinquième succès de rang dans cette phase de poules. Ils ont rapidement fait la différence, avant de dérouler. La semaine prochaine, le Barça voudra assurer sa première place lors de la réception de la Juventus.

Les vidéos des buts

0-1 (Griezmann)

0-2 (Braithwaite)

0-3 (Dembélé)

Juventus – Dynamo Kiev 3-0

Comme le Barça, la Juve avait déjà son billet pour les huitièmes de finale en poche au coup d’envoi. Au contraire du Dynamo qui souhaitait faire un grand pas vers l’Europa League. Mais de suspense, il n’y en n’a pas eu, la Vieille Dame étant supérieure à son adversaire du soir. Et Cristiano Ronaldo en a profité pour marquer le 750e but de sa carrière. Qu’à cela ne tienne, la réception de Ferencvaros devrait permettra la semaine prochaine au Dynamo Kiev de valider son billet pour l’Europa League.

Les vidéos des buts

1-0 (Chiesa)

2-0 (Ronaldo)

3-0 (Morata)

Groupe H

Manchester United – PSG 1-3

Le PSG a entamé la rencontre de manière impeccable avec un but de Neymar tombé très vite (6e, 0-1). Par la suite, les visiteurs se sont mis à défendre de plus en plus bas et Marcus Rashford a égalisé sur un tir dévié par Danilo (33e, 1-1). À la reprise, Man United a pris Keylor Navas pour un stand de tir sans succès. Le PSG a aussi eu quelques occasions.

Après une frappe sur la transversale de Cavani (57e), Marquinhos a redonné l’avance aux Parisiens (69e, 1-2). Cela tournait mal pour les Red Devils qui ont vu Fred être exclu (70e, 2 jaunes). Dans un final marqué par de nombreuses fautes, Neymar (90e+1, 1-3) a amplifié la victoire parisienne.

Finalement, c’est donc le PSG qui a le sourire et qui se relance dans la course à la qualification. Un succès mardi prochain et c’est fait ! Man United n’est pas mort, mais il faudra ne pas sombrer la semaine prochaine...

Les vidéos des buts

0-1 (Neymar)

1-1 (Rashford)

1-2 (Marquinhos)

1-3 (Neymar)

