Simon Mignolet content pour le football belge et confiant avant la Lazio : «Tout peut arriver» (vidéos)

Pour franchir ce palier, les Blauw en Zwart devront battre la Lazio la semaine prochaine à Rome. « J’avais déjà dit lors du tirage qu’on pouvait se battre jusqu’à la fin, donc je ne suis pas étonné », s’est exclamé Simon Mignolet au micro de RTL Sport mercredi soir.

« On a fait un très bon boulot. On a joué un match très mature, ce qui n’était pas arrivé ces dernières semaines. Gagner 3-0 en Champions league, c’est quelque chose. Avoir déjà 7 points et se qualifier pour l’Europa league, c’est aussi très bien pour nous et pour le football belge. »

« La qualification n’est pas un rêve », a ajouté Mignolet. « On est capable de le faire. On a une finale dans une semaine et tout peut arriver. Tout ce qu’on ramènera de Rome sera du bonus. »