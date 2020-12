Clinton Mata après la victoire de Bruges en Ligue des champions: «On va jouer le coup à fond» (vidéo)

« Ce soir, c’était un match très important pour se mettre en sécurité », a déclaré le défenseur brugeois Clinton Mata au micro de RTL Sport. « On a fait un match plein. Nous sommes restés très concentré du début jusqu’à la fin. Au niveau de l’efficacité, c’était parfait. Parfois on connait des moments moins bons dans une saison et le plus important c’est de rester soudés. On la fait de belle manière. »

Et de conclure sur le match de la semaine prochaine contre la Lazio. « On sait que ça va être un match très imporant. On va essayer de jouer le coup à fond. Pourquoi pas essayer de jouer cette deuxième place ? »