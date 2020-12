Macron, Hollande et Sarkozy saluent Valéry Giscard d’Estaing, dont «le septennat transforma la France»

« Les orientations qu’il avait données à la France guident encore nos pas. Serviteur de l’État, homme politique de progrès et de liberté, sa mort est un deuil pour la nation française », a affirmé Emmanuel Macron dans un long message de condoléances communiqué par l’Elysée.

Le président Emmanuel Macron a rendu dans la nuit de mercredi à jeudi hommage à la mémoire de son prédécesseur Valéry Giscard d’Estaing, saluant un chef d’Etat dont « le septennat transforma la France ». Ses condoléances s’ajoutent à celles exprimées auparavant par les anciens présidents français François Hollande et Nicolas Sarkozy.

Rendant aussi hommage à un « président qui a modernisé la France », l’ancien président François Hollande a rappelé les réformes menées par M. Giscard d’Estaing qui a aussi « contribué au renforcement du couple franco-allemand, à la mise en place de l’union monétaire et à l’ouverture du Marché commun ». « Conscient de sa grande intelligence qu’il mettait au service de son pays, il espérait apparaître comme un président simple et proche des Français. Il n’a pas toujours été compris », a ajouté l’ex-président socialiste.

Son prédécesseur républicain Nicolas Sarkozy a fait part de sa « grande tristesse » mercredi après la mort de Valéry Giscard d’Estaing, saluant « un homme qui a fait honneur à la France, un homme pour qui j’ai éprouvé de l’admiration et avec qui j’ai toujours eu plaisir à débattre »

« Valéry Giscard d’Estaing aura toute sa vie œuvré au renforcement des liens entre les nations européennes, cherché et réussi à moderniser la vie politique et consacré sa grande intelligence à l’analyse des problématiques internationales les plus complexes », a affirmé Nicolas Sarkozy dans un message posté sur les réseaux sociaux.