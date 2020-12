Europa League: le Standard forcé à l’exploit, la qualification pour l’Antwerp, La Gantoise pour l’honneur

Le Standard est dos au mur dans un groupe D largement dominé par les Rangers et Benfica, qui comptent 8 points chacun. Les Rouches, battus à l’aller par l’équipe de Steven Gerrard (0-2), restent sur un succès contre Poznan. Avec trois points, comme les Polonais, l’équipe de Philippe Montanier peut encore mathématiquement se qualifier. Pour y parvenir, il faudra impérativement s’imposer à Ibrox Stadium (21h00), ce qu’aucune équipe n’est parvenue à faire depuis le Bayer Leverkusen en mars 2020. Invaincus depuis le début de saison, les Rangers caracolent en tête du championnat écossais.

Plus tôt dans la soirée, les Anversois accueilleront les Bulgares de Ludogorets (18h55), derniers du groupe sans aucun point. L’autre match opposera les Autrichiens du LASK (6 pts) à Tottenham, qui partage la tête du groupe avec le Great Old (9 pts). Si le matricule 1 bat Ludogorets et que le LASK, qui reçoit Tottenham, ne gagne pas, le ticket pour les seizièmes de finale sera officiellement assuré. Si Linz perd, la qualification de l’Antwerp sera acquise quel que soit le résultat au Bosuil.