Neymar lâche une bombe: «Je veux rejouer avec Lionel Messi, il faut qu’on le fasse l’année prochaine» (vidéos)

Le Paris Saint-Germain s’est imposé 1-3 mercredi soir face à Manchester United lors de la 5e journée de Ligue des champions. Neymar a été un grand artisan de cette victoire en plantant un doublé, mais c’est surtout une petite phrase sortie au terme de la rencontre qui fait réagir.

Interrogé par ESPN sur le fait de rejouer avec Lionel Messi à l’avenir, le Brésilien a déclaré : « C’est ce que je veux le plus, prendre à nouveau du plaisir avec lui sur un terrain. Cela pourrait être n’importe où, ça ne me pose aucun problème ! Mais je veux rejouer avec lui, c’est certain. C’est sûr, il faut qu’on le fasse l’année prochaine ».

Les deux comparses, qui ont joué côte à côte durant quatre saisons au Barça, n’ont jamais caché ces dernières années vouloir se retrouver. Mais où ? Au PSG, au Barça ou encore ailleurs ? La situation financière du club catalan laisse peut d’espoir à un retour de Neymar à Barcelone, tandis que Messi semble plus que jamais sur la voie du départ en fin de saison.