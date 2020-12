Les statistiques de l’«Incroyable Hulk» Romelu Lukaku continuent d’impressionner en Italie, où il fait la Une de la presse

Romelu Lukaku s’est offert un doublé, un de plus, ce mardi en Ligue des champions pour offrir la victoire 2-3 à l’Inter Milan face au Borussia Mönchengladbach. Avec ces deux nouvelles réalisations, le Diable rouge compte désormais 11 buts en 12 matches cette saison avec les Milanais. Sur l’ensemble de l’année 2020, seuls Robert Lewandowski, Erling Haaland et Cristiano Ronaldo ont mis plus de buts que lui, toutes compétitions confondues. Autant dire qu’il fait partie des grands buteurs du moment, et la presse italienne ne s’y trompe pas.

« L’incroyable LukakHulk », a titré en Une La Gazzetta dello Sport dans son édition de jeudi, où elle consacre deux pages à Lukaku, se demandant s’il est le meilleur 9. « Il sait faire beaucoup de choses et en a appris une nouvelle à Milan : devenir un leader, comme il ne l’a jamais été auparavant », indique notamment le quotidien italien qui estime qu’Antonio Conte, le coach de l’Inter, a « bien joué » pour faire venir Lukaku dans son équipe. Depuis son arrivée à Milan à l’été 2019, l’attaquant belge a inscrit 45 buts en 63 rencontres. Match après match, il se montre décisif et rapporte des points précieux à son équipe. Ce qui lui a valu bon nombre d’éloges dans la presse transalpine qui n’hésite pas à le mettre en Une semaine après semaine.