Hockey: Niels Thijssen quitte son poste de coach des Red Panthers

La nouvelle est tombée en début de matinée mais elle n’a pas réellement surpris les observateurs attentifs de l’équipe nationale belge féminine. Niels Thijssen a annoncé qu’il quittait, avec effet immédiat son poste de sélectionneur national qu’il occupait depuis avril 2017. Une décision qu’il a communiquée à la Fédération et son groupe de joueuses, ce matin. « Après ces cinq dernières années, avec un contrat bientôt à expiration et des discussions de renouvellement en cours, et un Championnat d’Europe qui arrive dans six mois, je pense que c’est le moment pour un changement dans ma vie. Merci les Panthers ! Merci l’ARBH ! Vous allez me manquer. Mais je sens qu’il est temps pour moi de tourner cette page importante, d’à nouveau passer plus de temps avec ma famille et de partir à la recherche de nouveaux rêves. »

Un choix « mûrement réfléchi » qui n’étonne pas réellement car quelque chose semblait réellement casser dans la relation entre Niels Thijssen et son groupe de joueuses. Après l’échec retentissant de la non-qualification pour les Jeux de Tokyo, face à la Chine, à Changzhou, en octobre dernier, la séparation pas tout à fait à l’amiable avec certains cadres des Red Panthers comme Jill Boon ou Emilie Sinia, ou les derniers résultats peu convaincants en Pro League face à la Grande-Bretagne et aux Pays-Bas, le ressort semblait brisé entre le coach et son groupe. Le message ne passait plus et chacun semblait camper un peu sur ses positions. La séparation semblait de plus en plus inéluctable avec des objectifs ou des envies distincts. Un sentiment déjà partagé par Anouk Raes, l’ancienne capitaine des Panthères, qui s’était épanchée dans la presse, en décembre dernier, en expliquant que depuis deux ans, Niels n’avait plus le contrôle de l’équipe et qu’il semblait perdu dans la gestion des moments clés.