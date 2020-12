La FSMA met en garde contre des offres d'investissement proposées via les réseaux sociaux

"Les escrocs utilisent régulièrement les réseaux sociaux pour diffuser leurs offres frauduleuses d'investissement. Celles-ci circulent via des publicités sponsorisées sur Facebook et Instagram, de simples publications sur Facebook, de faux articles de presse ou encore via des discussions instantanées entre l'escroc et sa victime", souligne la FSMA.

L'institution a notamment identifié de nouvelles techniques de fraude via le piratage d'un compte de proche sur Facebook pour proposer une offre alléchante ou la diffusion d'arnaques via des sites de rencontres.

La FSMA recommande la plus grande prudence et conseille de contacter la police en cas d'arnaque pour lui signaler les faits.