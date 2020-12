Un 5 sur 24 pour le Sporting de Charleroi: les Zèbres n’avaient plus connu ça depuis la saison de la descente

Le début de saison canon du Sporting de Charleroi avec un impressionnant 18 sur 18 semble déjà bien loin. Mercredi soir, les Zèbres ont chuté 0-2 face à Waasland-Beveren, s’inclinant pour la 5e fois de la saison et poursuivant sur une bien mauvaise série.

Avec ce nouveau revers, Charleroi signe un bien triste 0 sur 9 (0-1 contre Gand, 3-1 à Eupen et donc 0-2 face à Waasland-Beveren). La dernière fois que les Carolos ont affiché ce bilan, c’était au début de la saison 2018-2019 avec un 1-2 contre Anderlecht, un 3-1 à Genk et un 0-2 face à Courtrai.

La statistique qui interpelle actuellement apparait en prenant un peu plus de recul. Avec une seule victoire lors des huit derniers matches, le bilan est de 5 sur 24. Les Zèbres ont déjà connu une telle méforme et elle ne rappelle clairement pas de bons souvenirs au Mambourg : c’était lors des huit premiers matches de la saison 2010-2011, celle de la descente. Plus tard dans cette saison, ils avaient même réalisé une série de 1 sur 24. Rappelons que le club a connu pire avec un 0 sur 27 qui remonte à 77-78 où, après avoir éliminés Anderlecht en Coupe, les joueurs avaient probablement un peu trop fêté cela et ont perdu 8 fois de suite en championnat, leur record historique.