Sciensano lance la cinquième enquête de santé sur le coronavirus

L'Institut belge de la santé publique Sciensano a lancé ce jeudi sa cinquième enquête sur la santé. Le questionnaire peut être rempli par toute personne âgée de plus de 18 ans.

Lire aussi Avec le coronavirus, le nombre de cas de maladie du travail a doublé

Bien-être, mode de vie et vaccination

Cette fois, l'enquête se concentre sur le bien-être des Belges et sur leur mode de vie pendant le second lockdown, en place depuis novembre. En outre, l'enquête demande des avis sur la stratégie de vaccination pour le coronavirus. Ces enquêtes aident les scientifiques et les autorités à évaluer les conséquences de la crise et à identifier les tendances sur toute une série de questions importantes pour la santé publique.

Toute personne souhaitant participer à l'enquête doit être âgée de 18 ans ou plus et résider en Belgique. Le questionnaire peut être rempli sur le site de Sciensano avant le 11 décembre. Il vous faudra environ 15 minutes pour remplir le questionnaire. L'enquête est également disponible en français, en allemand et en anglais.