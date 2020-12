Primoz Roglic remporte le Vélo d’Or 2020

Primoz Roglic a remporté jeudi le Vélo d’Or, le prestigieux prix de Vélo Magazine. Il couronne le meilleur coureur cycliste de l’année 2020. Le Slovène de 31 ans, leader de la formation Jumbo-Visma, a remporté cette saison Liège-Bastogne-Liège et la Vuelta, mais a dû céder la victoire dans le Tour de France, lors de l’avant-dernière étape, à son compatriote Tadej Pogacar et a terminé deuxième sur les Champs-Elysées.

« J’ai parcouru la liste des précédents vainqueurs et j’ai vu de grands noms », a commenté Roglic, également numéro 1 actuel du classement UCI. « C’est un immense honneur. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier tous ceux qui ont voté pour moi. J’ai cru comprendre qu’il s’agissait d’un jury de journalistes du monde entier. C’est pourquoi il me touche vraiment ».

Au total, il y avait quinze nominés pour le prix. Outre Roglic et Alaphilippe, nos compatriotes Wout van Aert et Remco Evenepoel faisaient également partie de cette longue liste, tout comme le Néerlandais Mathieu van der Poel, le vainqueur du Tour Tadej Pogacar et la Néerlandaise Anna van der Breggen. Les classements complets paraîtront dans le magazine français vendredi.

Philippe Gilbert est le dernier Belge à avoir été récompensé par le Vélo d’Or (2011). Tom Boonen (2005) et Johan Museeuw (1996) ont également été lauréats.