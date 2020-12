Vaccin: 600.000 doses du vaccin de Pfizer/BioNTech disponibles dès janvier en Belgique

Cette dernière a par ailleurs défini les groupes qui bénéficieront en priorité de ces vaccins. Ce sont ainsi les résidents et le personnel des maisons de repos et des institutions collectives de soins qui seront vaccinés en premier.

Suivront les professionnels des soins (dans les hôpitaux et ceux travaillant en première ligne); les autres membres du personnel des hôpitaux et des services de santé; les plus de 65 ans; la tranche 45-65 ans en cas de comorbidités spécifiques dont la liste doit encore être arrêtée, et enfin les personnes exerçant des fonctions sociales ou économiques essentielles, selon des critères qui doivent encore être déterminés.