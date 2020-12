Coronavirus: les résidents et le personnel des centres de soins résidentiels seront vaccinés en premier

Les résidents et le personnel des centres de soins résidentiels seront les premiers à être vaccinés contre le coronavirus. Cela a été communiqué jeudi après la Conférence interministérielle sur la santé publique (IMC). Si le vaccin de Pfizer est approuvé, 600 000 doses seront envoyées en Belgique en janvier .

Les différentes phases

Après les centres de soins résidentiels, la vaccination du personnel des institutions de soins collectifs ainsi que de leurs bénévoles sera tranchée. Ensuite, ce sera aux prestataires de soins de santé dans les hôpitaux et dans les soins primaires de décider s’ils souhaitent se voir administrer le vaccin. Après ces derniers, ce sera au tour du personnel non médical des hôpitaux et des établissements de santé.