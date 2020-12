Bruxelles: à peine dévoilé, le projet de taxation intelligente est déjà critiqué

Ça y est, le mois de décembre est arrivé. Qui dit décembre dis mois de fêtes (enfin, dans la mesure du possible) et donc Noël ! Parez-vous de votre plus beau plaid, préparez-vous un bon thé de circonstance, prenez la télécommande et appuyez sur play pour entamer cette nouvelle saison en suivant notre petite sélection.