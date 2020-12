Mobilité à Bruxelles: l'opposition monte au créneau contre le projet de taxation intelligente

Le gouvernement bruxellois s’est mis d’accord jeudi sur une proposition de modèle de taxation automobile à soumettre à une large concertation y compris avec les autres Régions et le Fédéral. Cependant, à peine dévoilé, ce modèle de tarification est déjà vivement décrié.

Le ministre Wallon de l’Economie, Willy Borsus (MR) s’est dit choqué par ce projet de taxe kilométrique. « Je trouve qu’il est choquant, pour ne pas dire, scandaleux, de proposer en pleine crise un nouveau système fiscal qui impacte très lourdement les ménages wallons, et particulièrement les 130.000 Wallonnes et Wallons qui se rendent quotidiennement à Bruxelles pour y travailler, mais également les étudiants, les PME et les Indépendants. »