A coups de milliards, Nestlé veut reverdir ses affaires d'ici 2050 (3)

À Bruxelles, les activités du siège "sont en passe d'être neutres en carbone". La consommation de gaz y a diminué de 65% entre 2017 et 2020, tandis que celle d'électricité a été réduite de 43% sur la même période. Le siège est également passé entièrement à l'électricité verte en 2019. La société réinvestira l'argent économisé pour mieux compenser son impact carbone non compressible. Nestlé affirme en outre avoir banni le plastique à usage unique de tous ses sites belges.

La multinationale promet que les véhicules de société achetés en Belgique à partir de 2025 seront "zéro émission", soit des voitures qui circulent à l'électricité ou à l'hydrogène vert. "Nous ne sommes pas 'pro' voiture de société, mais nous travaillons avec les outils à notre disposition et nous essayons de les verdir. Cet outil peut contribuer au changement: les sociétés ont plus de marges pour verdir leur parc automobile que les particuliers", explique la chargée de communication Florence Maniquet.

Nestlé étendra par ailleurs la possibilité de ses employés en Belgique et au Luxembourg de travailler à distance à 2,5 jours par semaine, auparavant limitée à 2 jours. De quoi potentiellement éviter 37% des émissions liées aux véhicules de fonction, estime l'entreprise. Cette possibilité n'était cependant que très peu utilisée avant la crise du Covid-19, observe-t-elle.

"Nous avons déjà opéré des réductions d'émissions drastiques dans notre siège et dans notre flotte de véhicules", se réjouit le CEO de Nestlé Belgique et Luxembourg, Michel Mersch. "Nos emballages primaires et secondaires sont en pleine transformation et notre offre de produits à base végétale ne cesse de s'élargir et de fleurir dans de nouvelles catégories de produits."