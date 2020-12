Elio Di Rupo et Jan Jambon veulent s'impliquer dans la politique européenne post-coronavirus

La Flandre et la Wallonie, ainsi que 22 autres régions européennes, demandent à être impliquées dans la prise de décision de l'Union européenne (UE) concernant la relance post-covid. Les 24 régions de 9 États membres ont envoyé une lettre commune à une série de dirigeants européens, dont la présidente de la Commission Ursula von der Leyen, le président du Conseil européen Charles Michel et la chancelière allemande Angela Merkel.

Bavière, Catalogne, Pays basque...

Le ministre-président wallon Elio di Rupo a signé la lettre, tout comme Jan Jambon côté flamand, mais également comme les chefs de gouvernement de Bavière, de Catalogne, du Pays basque, etc.

« Peser le processus décisionnel européen »

Les 24 régions européennes appellent les décideurs européens à « s'impliquer au plus haut niveau dans les discussions sur la relance de l'UE » et à « participer activement à la préparation et à la mise en œuvre du mécanisme de relance et de résilience et des plans nationaux adoptés dans ce cadre ».