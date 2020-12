Formule 1: Fernando Alonso participera aux essais d’après saison avec Renault (Alpine)

Alonso, 39 ans, prendra le volant de la R.S.20, la monoplace de la saison en cours, qu’il a découverte sur une distance limitée à 100 km à Barcelone en octobre.

Depuis, le double champion du monde 2005 et 2006 a poursuivi sa ré-acclimatation à la F1 et à Renault plus spécifiquement au volant de la monoplace de 2018.

Cette session d’essais est en théorie réservée aux jeunes pilotes, mais la Fédération internationale de l’automobile (FIA) a donné son accord à la présence de l’Espagnol.