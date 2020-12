Nations League: des Diables rouges revanchards affronteront la France pour une place en finale

Les Diables rouges, éliminés lors de la précédente édition à la suite d’une défaite 5-2 en Suisse, ont cette fois remporté le groupe 2 avec un bilan de 15 points sur 18, et une seule défaite, 2-1, en Angleterre. Les joueurs de Roberto Martinez ont devancé le Danemark et l’Angleterre, 10 points chacun, au classement final. L’Islande n’a pas marqué le moindre point et a été relégué en Ligue B.

L’Italie a pour sa part pris le meilleur dans le groupe 1 sur les Pays-Bas, la Pologne et la Bosnie. Quant à l’Espagne, elle a bouclé sa campagne sur un coup d’éclat, 6-0 aux dépens de l’Allemagne, ce qui lui a permis, malgré une défaite en Ukraine et deux partages, en Allemagne et en Suisse, de finir en tête devant la Mannschaft, la Suisse et l’Ukraine.

On soulignera que la phase finale de cette 2e édition de la Nations League se jouera après les six premiers matches de qualification du Mondial 2022 prévus en mars et septembre 2021, qualifications dont le tirage au sort des groupes sera effectué le 7 décembre à Zürich. L’Euro 2020, reporté d’un an (11 juin-11 juillet 2021) en raison du Covid-19, aura aussi précédé la conclusion de l’« UEFA Nations League », deuxième du nom.