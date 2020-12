La Belgique retrouvera la France en demi-finale de la Nations League: revivez le dernier affrontement entre les deux équipes (vidéo)

Première du groupe 2 qui rassemblait le Danemark, l’Angleterre et l’Islande avec cinq victoires pour une défaite, subie à Wembley, la Belgique n’a que très rarement été inquiétée. La phalange de Roberto Martinez est d’ailleurs la meilleure attaque de la Ligue A avec 16 buts, s’appuyant notamment sur Romelu Lukaku et ses cinq pions. Championne du monde en titre, la France affiche le meilleur bilan comptable avec un reluisant 16 sur 18. Les Bleus de Didier Deschamps ont uniquement été accrochés par le Portugal à domicile (0-0).

Ce sera le 75e duel entre Belges et Français. Le dernier, douloureux souvenir pour les Diables, est la demi-finale du Mondial 2018 perdue 1-0 à Saint-Pétersbourg (10 juillet 2018). Les supporters belges ont encore en travers de la gorge cette rencontre et surtout ce but de Samuel Umtiti, inscrit au retour des vestiaires. Et ce, malgré une première période dominée par les hommes de Roberto Martinez.