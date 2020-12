Taxe kilométrique à Bruxelles - Plusieurs organisations patronales rejettent le péage urbain à Bruxelles (2)

La fiscalité "intelligente" doit pour les organisations se moduler en fonction des kilomètres parcourus et du type de véhicule, selon un principe de pollueur payeur. Le tarif dépendrait du moment et du lieu où le véhicule est utilisé. La mesure devrait également remplacer la taxe de circulation annuelle ainsi que la taxe de mise en circulation dans les trois régions.

Les trois organisations préconisent enfin qu'une partie des revenus générés soit investie et serve à la maintenance de l'infrastructure routière.

L'annonce est "malvenue et précipitée" pour l'Union des classes moyennes (UCM), qui estime que l'idée ne garantit pas un trafic fluide mais "bel et bien des charges et des problèmes en plus" pour les entrepreneurs "en pleine tempête Covid".

Supprimer la taxe de mise en circulation pour les Bruxellois ne compensera pas le coût de l'usage du véhicule pour les professionnels "qui n'ont pas d'autre choix que la voiture pour exercer leur métier", explique l'UCM. "Pour les Wallons qui ont des clients ou des contacts à Bruxelles, c'est purement et simplement une taxe nouvelle."

La fédération de l'industrie technologique Agoria se prononce quant à elle pour une mesure appliquée à l'ensemble du territoire, neutre sur le plan budgétaire. "Ce péage va en effet accroître les coûts pour les employeurs bruxellois et vont rendre les emplois dans la capitale moins attractifs. Nous risquons ainsi de faire fuir des entreprises de Bruxelles", s'inquiète le responsable d'Agoria Bruxelles, René Konings, qui craint également une rupture des réseaux logistiques. "Si les déplacements entre les régions deviennent plus onéreux, il ne vaudra plus la peine de faire de tels déplacements pour de nombreux citoyens et entrepreneurs", relève la fédération.