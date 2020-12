Le «Projet Cartel», la nouvelle enquête publiée dès le 6 décembre dans Le Soir

Vous avez tué le messager, mais vous ne tuerez pas le message ». Telle est la devise du réseau mondial de journalistes d’investigation Forbidden Stories, dont Le Soir fait désormais partie. Son but ? Poursuivre le travail de reporters menacés, censurés ou assassinés.

Une nouvelle enquête, coordonnée par ce consortium, sera dévoilée à partir du 6 décembre prochain, dans nos colonnes et dans celles des 24 autres médias partenaires, dont The Washington Post, The Guardian et Le Monde. Nom de code : le « Projet Cartel ».