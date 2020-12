Fêtes de fin d’année en France: le gouvernement recommande six adultes à table, sans compter les enfants

Si les Français pourront fêter Noël et le nouvel an en famille et entre amis, grâce à la levée pour ces deux soirées du couvre-feu entrant en vigueur le 15 décembre, « il nous faudra respecter les gestes barrière et toujours veiller à protéger les plus fragiles, en particulier nos aînés », a déclaré Jean Castex.