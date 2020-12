Europa League: battu par les Glasgow Rangers, le Standard est éliminé (3-2, vidéos)

Les Rouches ont pourtant également planté deux buts, mais les Rangers ont inscrit un goal de plus au cours d’une rencontre spectaculaire et pourtant bien maîtrisée par les visiteurs jusqu’à la 60e minute de jeu. Bodart a d’ailleurs sauvé ensuite les meubles à plusieurs reprises. C’est donc sur le score de 3-2 que ces deux équipes se sont quittées.

Cette défaite est synonyme d’élimination pour le Standard et de qualification pour les 16es de finale de l’Europa League pour les Rangers. Les Liégeois ne passeront ainsi pas l’hiver au chaud. Mais tout n’était pas à jeter, loin de là même…

6e. Première occasion et premier but pour le Standard. Un excellent centre de la gauche de Cop permet à Lestienne, à la limite du hors-jeu, de faire mouche. C’est 0-1.

31e. Belle combinaison des Rangers qui se conclut par un envoi lointain de Morelos. Ce dernier se retourne et tente sa chance. Bodart se couche pour capter le ballon.

39e. Décevant dans le jeu, le club de Glasgow égalise sur coup de coin. C’est Goldson, esseulé dans le grand rectangle, qui, d’un coup de tête violent, fait 1-1.

40e. Un centre de Fai trouve Cop au second poteau. Le Croate propulse le ballon dans le but et redonne l’avantage au Standard. Le buteur se blesse sur cette action.

45e+1. Penalty pour les Rangers suite à une faute de main de Lestienne. C’est Tavernier qui tire et qui égalise juste avant la pause.

47e. Coup de coin qui part du flanc gauche. Le ballon arrive en seconde zone dans les pieds de Lestienne qui enchaine un contrôle et une frappe. Le ballon heurte le poteau extérieur du but de McGregor.

57e. Lestienne accélère et glisse un ballon dans la foulée de Tapsoba qui s’infiltre dans les 16 mètres écossais. Le tir du jeune attaquant du Standard est repoussé par McGregor.

62e. Kamara et Kent combinent puis trouvent au point de penalty Arfield qui, du plat du pied, place hors de portée de Bodart. C’est 3-2.

68e. Caviar de Kamara dans la foulée de Morelos, mais Bodart lit parfaitement la séquence de jeu et sort pour plonger dans les pieds du Colombien.

73e. Coup franc légèrement décalé à gauche. Tavernier enroule une frappe qui oblige Bodart à effectuer un superbe plongeon pour empêcher que la marque passe à 4-2.

81e. Formidable coup franc de Barisic qui cherche la lucarne. Mais Bodart s’envole et, d’une claquette, empêche le but.

83e. Coup de coin pour les Rangers. Goldson met la tête et oblige à nouveau Bodart à effectuer un superbe arrêt.

85e. Roofe, seul face à Bodart, perd son duel avec le keeper liégeois.

Revivez le direct

Les résultats de la journée

Le classement