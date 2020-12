La communication de Delhaize plébiscitée aux Belgian Marketing Awards

Delhaize, Spott et Sophie Pollet (Telent) sont les premiers lauréats des Belgian Marketing Awards remis ce jeudi soir. Ils ont été plébiscités, par un jury présidé par Dominique Leroy, dans les catégories: Belgian Marketing Company of the Year, Young Belgian Marketing Company of the Year et Marketing Leader of the Year.

Par Belga