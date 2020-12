Alexander De Croo défend Frank Vandenbroucke: «Il est un maillon très fort»

Alexander Ce Croo, invité de ce Jeudi en Prime sur la RTBF, a pris la défense de Frank Vandenbroucke. Se montrant solidaire avec le ministre de la Santé, il a justifié la fermeture des commerces le 30 octobre, qui était basée, a-t-il affirmé, sur les recommandations des experts à l’époque. « Il reste le maillon très fort, il a prouvé toutes les qualités de communication et de gestion. On se focalise sur une phrase, mais il a montré les études utilisées pour décider de fermer les magasins non essentiels. Je comprends que c’était choquant d’entendre cela mais essayons de garder le focus sur ce qui est important : on a pris les mesures nécessaires que nos scientifiques nous ont dit qu’il fallait prendre. »

Les premières doses de vaccin contre le coronavirus sont attendues en Belgique le 5 janvier, c'est « le scénario le plus optimiste », a-t-il souligné.

« Il faut comprendre que pour vacciner toute la population belge, on va le faire au tempo de la production des vaccins et le deuxième et troisième trimestres seront nécessaire. C’est un effort de longue haleine.