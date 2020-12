Division d’honneur de hockey: toujours de l’espoir pour le Racing

Racing – Antwerp : 6-0. Les Ucclois, qui fêtaient le grand retour de Jérémy Gucassoff dans les buts (après son opération pour une hernie discale en juillet dernier), ont retrouvé quelques couleurs lors de la visite des Anversois. Ils ont empilé les buts pour remporter leur 4e succès de la saison avec des buts de Louis Hottlet (2), Achille De Chaffoy, Diego Lucaccioni, Jérôme Truyens et Conor Harte (sur p.c.). Les hommes de Craig Fulton, bien peu convaincants ces dernières semaines, et souvent en manque de percussion devant le but adverse, peuvent donc continuer à espérer arracher une place pour disputer les playoffs. Mais pour ce faire, pas besoin de calculer, ils devront remporter un maximum de points pour réussir à refaire leur retard sur leurs principaux concurrents pour le top 8. Un succès qui devra donc impérativement être confirmé, dimanche, à Louvain, même si les Bruxellois possèdent toujours un match de moins que leurs concurrents (à disputer face au Dragons).

Namur – Gantoise : 0-2. Les leaders flandriens ont dû patienter pour inscrire leur premier but face à des Namurois, privés de Viktor Pokorny (raisons professionnelles), mais très accrocheurs et combatifs. Ce n’est, en effet, qu’à la 48e minute que les visiteurs trouvaient l’ouverture via Etienne Tynevez. A la 56e minute, c’est Charles Masson qui doublait l’avantage de son équipe d’un lobe subtil. Un 10e succès en 11 rencontres (et 1 partage) pour les Gantois qui asseyent encore un peu plus leur domination sur la division d’honneur.