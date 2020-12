Steven Gerrard ravi après la victoire des Glasgow Rangers: «Le Standard nous a fait mal»

Après la victoire contre le Standard, Steven Gerrard avait le sentiment du devoir accompli. « Cela a été un vrai test, le Standard a très bien joué, on a vraiment eu du mal en première période », explique le coach des Rangers. « Mais si on regarde les 90 minutes, on mérite de l’emporter. On était un peu passif avant le repos, mais mes joueurs ont montré beaucoup de caractère. L’équipe qui voulait le plus gagner a gagné… Cette qualification est pour nous une énorme réussite, tant ce groupe rassemblait des équipes de qualité. Maintenant, l’objectif va être de terminer à la première place du groupe. On ira donc la semaine prochaine à Poznan pour gagner ».