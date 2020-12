Philippe Montanier et le Standard battus aux Glasgow Rangers: «Cette défaite n’est pas belle mais encourageante» (vidéo)

Philippe Montanier a quitté Glasgow, directement après la rencontre puisque la délégation liégeoise rentrait à Liège dans la nuit, avec un goût de trop peu en bouche. Pas parce que son équipe n’a pas tout donné, au contraire, mais parce que le Standard pouvait espérer bien mieux après avoir proposé durant 60 minutes un jeu de très bonne facture, généreux, agressif et offensif. « C’est rageant », dit-il. « Après le troisième but, c’était plus dur. On y croyait vraiment, les joueurs ont tout donné pendant une heure. On n’était pas loin. »

Ce n’est évidemment pas à Glasgow que le Standard a raté sa qualification. Avec 3 points au compteur, il ne pouvait de toute façon pas la revendiquer. « Lors du match aller face aux Rangers, la situation avait été très particulière avec notamment des absences dues au Covid et un terrain devenu impraticable au moment où on devait faire le jeu. À Poznan, on avait été en dessous sur ce match-là. Pour se qualifier, il ne faut pas se louper et avoir parfois des circonstances très favorables, qu’on n’a pas eues. »

À l’arrivée, le Standard pourra nourrir certains regrets. « Sur les deux matches face aux Rangers, on aurait pu optimaliser un peu mieux nos performances en termes de points », souligne encore le technicien français, qui retiendra que son équipe a été la première, cette saison, à mener au score à Ibrox. « Une défaite n’est jamais belle mais celle-ci est encourageante. Il faut maintenant hausser notre niveau de jeu quels que soit l’adversaire et la compétition. »