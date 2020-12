Coronavirus - Recul de 16% pour le marché belge de la pub (PRESS)

Le marché belge de la publicité, valorisé à 3,1 milliards d'euros en 2019, a reculé de 16% cette année en raison de la crise sanitaire, rapporte vendredi L'Echo sur base des chiffres du bureau d'étude en marketing Warc.

Au niveau mondial, quasiment tous les médias seront en recul en 2020. Les plus touchés sont le cinéma (-46%), l'affichage (-27%) et la presse (-25%). Seuls sont en croissance les réseaux sociaux (9%) et la vidéo en ligne (+8%). Les secteurs qui ont le plus désinvesti sont le tourisme (-34%) et l'automobile (-21%). Par région, les États-Unis enregistrent la moins forte baisse (-4%) grâce à l'élection présidentielle. L'Europe se situe au milieu avec un recul attendu de plus de 14%.

En Belgique, ce sont également le cinéma (-62%) et l'affichage (-34%) qui souffrent le plus. La presse chute d'environ 25%, comme la télévision (-21%) et la radio (-19%). Seule la pub sur mobile sera en croissance (+4,3%).

Pour 2021, Warc table sur un rebond de près de 7% au niveau mondial, de 10% en Europe et de plus de 9% en Belgique. "Le marché se raccroche à l'espoir d'une vaccination rapide qui permettrait de relancer l'activité économique et par ricochet, la pub, mais aussi aux grands évènements sportifs reportés à 2021 comme l'Euro de foot et les JO", analyse Bernard Cools, partenaire de Warc. "Pour revenir au niveau de l'an dernier il faudra sans doute attendre deux à trois ans."