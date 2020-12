En raison du confinement et des mesures sanitaires, les salles de sport ont dû fermer leurs portes. Pour les plus sportifs, aménager un coin sport dans leur maison s'est vite révélé necéssaire. Évidemment, tout le monde n'a pas la chance d'avoir une grande maison avec une pièce spécialement dédiée au sport. Pour celles et ceux qui résident dans un plus petit espace, il existe des astuces pour aménager un coin sport.