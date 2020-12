Christie Morreale: «8, 9, 10 mois, peut-être une année pour vacciner tous ceux qui le souhaitent»

Christie Morreale est également revenue sur le fait que ce sont les résidents et le personnel des centres de soins résidentiels qui seront les premiers à être vaccinés contre le coronavirus. En effet, cela a été communiqué jeudi après la Conférence interministérielle sur la santé publique (IMC). « Nous irons sur place, dans les maisons de repos pour vacciner les résidents et le personnel ». « On ne peut pas garantir que cela se fera en un mois, cela représente tout de même 100.000 personnes », a-t-elle précisé.