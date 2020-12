160 emplois menacés chez Bekaert (2)

Bekaert souhaite améliorer l'efficacité de son modèle opérationnel et l'efficience des processus à travers l'entreprise. Elle va réorganiser ses activités en Belgique afin de répondre à l'évolution des attentes des clients et du marché. "L'impact de la pandémie de Covid-19 sur les économies et les tendances de demande aura des effets durables importants", prédit l'entreprise.

La réorganisation touchera "les activités d'ingénierie globales, plusieurs départements fonctionnels répondant aux besoins globaux ou locaux du groupe, ainsi que certaines fonctions de soutien et fonctions techniques dans les usines de production à Zwevegem".