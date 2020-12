Le collectif Faire Front soutient les actions de la FGTB du 10 décembre

Le mouvement envisage notamment de "construire une mobilisation démocratique pour un nouveau pacte social, écologique et démocratique", tout en "renforçant et faisant converger les luttes".

Composé de syndicats et d'associations diverses (Ligue des Familles, Mouvement ouvrier chrétien, Oxfam, Gracq...), "Faire Front - Pour un avenir social, écologique et démocratique" a été fondé en juillet dernier.

C'est dans cet esprit qu'il appelle sa centaine de membres à prendre part à la manifestation de samedi et aux actions de la FGTB du 10 décembre.

"L'Etat belge, ses forces de l'ordre et sa justice n'ont pas attendu le Covid-19 pour faire preuve de violence, de racisme et pour criminaliser les mouvements sociaux. Mais, ces derniers mois, les mesures sanitaires ont trop souvent servi d'alibi pour renforcer la confiscation des libertés collectives! Or, sans la grève, sans les manifestations, librement organisées, la démocratie est une fable", expose le collectif dans un communiqué.