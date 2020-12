Le Danemark va cesser en 2050 l'exploitation du pétrole et du gaz en mer du Nord

A l'issue d'un accord entre le gouvernement social-démocrate et une majorité du Parlement, "le Danemark devient à ce jour le plus grand producteur de pétrole et de gaz à fixer une date de fin (d'exploitation) définitive", a affirmé le ministère dans un communiqué publié jeudi soir.

S'il est loin de la production de son voisin norvégien (environ 1,4 million de barils par jour) et du Royaume-Uni (1 million), le pays scandinave est depuis le Brexit le premier producteur de pétrole brut de l'Union européenne, avec environ 100.000 barils par jour, selon la publication annuelle de référence du géant pétrolier BP.