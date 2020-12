Restructuration chez Bekaert: "la précédente restructuration est à peine bouclée" (ACV)

"Il n'y a pas de bon moment pour faire une telle annonce, mais en pleine crise du coronavirus et juste avant les fêtes de fin d'année, c'est un coup dur pour les collaborateurs", commente un représentant de l'ACV.

La société spécialisée dans la transformation de fil d'acier entend réorganiser ses sites d'Ingelmunster, où se trouve son ingénierie, et de Zwevegem (bureaux et production). Cent soixante emplois sont menacés.

Le syndicat socialiste déplore aussi le timing de la décision, à l'approche des fêtes. La section d'Aalter en Flandre orientale, où se trouve également un site de Bekaert, n'est guère rassurée sur le sort de cette implantation. "La direction affirme que nos collaborateurs n'ont pas de souci à se faire mais la confiance est perdue. Ce sont toujours des promesses non tenues et la déception n'en est que plus grande", indique l'ABVV-Metaal Bekaert Aalter dans un communiqué.