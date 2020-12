Des centaines d'emplois créés dans une usine Bombardier en France, proche de la frontière

Bombardier Transport --qui doit être racheté par Alstom fin janvier-- entend faire passer d'ici l'an prochain la capacité de production de la plus grande usine ferroviaire de France, située près de Valenciennes, de 800 voitures de train environ à plus de 1.000 voitures par an.

Le programme, appelé "Plan 1.000", prévoit la création de 400 CDI à Crespin, dont la moitié en titularisant des intérimaires et CDD.