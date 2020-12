Le spéculoos inscrit à l’inventaire bruxellois du patrimoine culturel immatériel

Composé traditionnellement de sucre roux, de farine, de beurre et d’un mélange d’épices (cannelle, clous de girofle, cardamone, etc.), le biscuit au goût caramélisé est distribué depuis le XVIIIe siècle au moins à l’occasion de la Saint-Nicolas.

A deux jours de l’arrivée de Saint-Nicolas et de sa distribution de gourmandises aux enfants, la Région bruxelloise a inscrit le spéculoos et les savoir-faire artisanaux y attenant à l’inventaire du Patrimoine culturel immatériel, a fait savoir vendredi le secrétaire d’État en charge du Patrimoine Pascal Smet (one.brussels-SP.A) lors d’une visite de la pâtisserie Goossens à Woluwe-saint-Pierre.

« Comme elle l’a fait pour les fritkots et ou la culture du chicon, la Région inscrit le spéculoos à l’inventaire du patrimoine pour le protéger et le valoriser pour l’éternité », a déclaré Pascal Smet, alors qu’une multinationale a récemment annoncé qu’elle supprimait le mot « spéculoos » de son packaging. La demande a été portée par la Maison Dandoy et l’ASBL Tartine et Boterham.