Premier League, Liga, Bundesliga…: le programme du week-end dans les 5 grands championnats européens

Programme chargé pour les cinq grands championnats européens ce week-end avec de belles affiches et quelques chocs.

En Premier League, Manchester City et Manchester United seront respectivement opposés à Fulham et West Ham et tenteront de retrouver des couleurs et de prendre trois points pour remonter un peu dans le classement. Le choc du week-end en Angleterre aura lieu à Londres où Tottenham reçoit Arsenal pour un derby.