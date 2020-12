«Vous êtes des dirigeants et vous ne respectez pas les règles que vous donnez»: un journaliste de la RTBF s’emporte sur Pascal Smet (vidéo)

À deux jours de l’arrivée de Saint-Nicolas et de sa distribution de gourmandises aux enfants, la Région bruxelloise a inscrit le spéculoos et les savoir-faire artisanaux y attenant à l’inventaire du Patrimoine culturel immatériel. Pour l’occasion, le secrétaire d’État en charge du Patrimoine Pascal Smet (one.brussels-sp.a) était en visite dans la pâtisserie Goossens à Woluwe-saint-Pierre, accompagné d’une dizaine de journalistes tous masqués.

Une situation qui est loin de respecter les mesures sanitaires édictées et maintes fois répétées par les autorités, et que n’a pas manqué de rappeler Eric Boever, journaliste RTBF. Énervé, il s’est directement adressé à Pascal Smet : « Ce n’est pas prudent, excusez-moi. Si je me fâche ! Car si je ne me fâche pas, vous ne le remarquez même pas vous-même ! Vous êtes des dirigeants et vous ne respectez pas les règles que vous donnez ! Les gens ne peuvent pas venir à Noël à plus que quatre, et ici on est quinze dans la même pièce, alors quel message vous donnez ? »