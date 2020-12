Sinisa Mihajlovic a piégé la presse italienne pour trouver la taupe dans son équipe : «Si je trouve le joueur, je le colle au mur et il ne jouera plus» (vidéo)

Chaque week-end, c’est la même chose pour Sinisa Mihajlovic, l’entraîneur de Bologne. Il prépare sa tactique toute la semaine et, le vendredi ou le samedi, la presse publie exactement ce qu’il avait prévu. Très agacé par cela, le coach a donc imaginé un stratagème afin de débusquer la taupe dans son vestiaire. Ce vendredi, Mihajlovic se trouvait en conférence de presse pour la rencontre de demain contre l’Inter. Les journalistes posent alors leurs questions, mais une seule était vraiment attendue par l’entraîneur. « Est-ce que c’est possible que vous jouiez demain comme ça ? », demande un journaliste après avoir exposé la tactique qui avait fuitée comme d’habitude. « Non, j’ai fait exprès d’annoncer ça juste pour comprendre qui parle avec les journalistes. C’est ça le problème. J’ai fait exprès, parce que personne ne s’y attendait et je suis en train d’enquêter », a lâché le Serbe avant de prévenir la fameuse taupe. « Je vous jure que si je trouve le joueur qui parle avec les journalistes, je le colle au mur et il ne jouera plus. »

Et d’expliquer sa stratégie pour débusquer le traitre : « On n’était que nous (lui et les joueurs, NDLR) et, aujourd’hui, dans le journal, tout est sorti. Soyez sûr que je vais le trouver. Mais quand je vais le trouver, ça va être sa putain de fête. [...] Comme à chaque fois qu’on joue, nous, dans le journal on trouve toute la formation etc. Dans les autres équipes, on ne sait jamais qui joue. Chez nous, ça se sait toujours ! »

Un fin tacticien jusqu’au bout, ce Mihajlovic...