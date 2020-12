Des députés britanniques inquiets de la "disparition" de 50 milliards de livres en billets

Le week-end arrive, le moment idéal pour décompresser et se retrouver autour d’activités. Avec les mesures sanitaires, il n’est pas toujours facile de trouver de nouveaux loisirs. Mais pour ce week-end, on a déniché pour vous quatre activités à découvrir depuis chez soi, bien au chaud. On vous parle notamment de danse classique et de concert.