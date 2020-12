Le Grand Oral de Didier Reynders: «S’il le faut, on avancera sans la Hongrie et la Pologne» (vidéo)

Aujourd’hui le grand plan européen pour relancer l’économie est bloqué. Le budget pour les 7 années à venir : à l’arrêt. Et la responsabilité est à aller chercher du côté de la Pologne et la Hongrie qui bloquent l’adoption de ce grand paquet budgétaire de 1.800 milliards d’euros. Les deux pays sont pointés du doigt pour leurs pressions sur la presse, la justice et les minorités notamment. Là, ils font barrage, contrariés par la condition de respecter l’État de droit pour pouvoir bénéficier des fonds européens. Du chantage ? « Oui, on peut l’appeler comme ça, mais on doit constater que le débat sur l’État de droit est maintenant sur la table de toutes les institutions européennes, y compris le Conseil. Alors, c’est vrai, il y a une pression qui se fait, mais toutes les solutions sont possibles. La présidence allemande qui a le dossier en mains – parce qu’elle préside aujourd’hui les institutions européennes – va chercher à convaincre pour avoir un accord des 27. Mais si ce n’est pas le cas, nous avons la possibilité, s’il le fallait, de travailler sans la Hongrie et la Pologne. Il faut que ce soit très clair. »

Comment travailler avec Frank Vandenbroucke ?

La bourde de communication du ministre fédéral de la Santé a fait couler beaucoup d’encre, les voix s’élèvent dans les différents partis politiques et une première dispute éclate entre les libéraux francophones et Frank Vandenbroucke, dont la personnalité jugée parfois autoritaire voire totalitariste, pose problèmes aujourd’hui. Didier Reynders a travaillé avec le ministre sp.a et il pense qu’il faut miser sur le débat pour que la cohabitation politique fonctionne. « Il faut discuter ! C’est quelqu’un qui a une position très ferme et qui s’y tient. Si vous n’êtes pas d’accord avec lui, il est convaincu que c’est parce que vous n’avez pas compris, alors il réexplique. Il faut prendre du temps. C’est quelqu’un de très compétent, qui connaît bien les matières. Le souci ici, c’est la communication. Il doit pouvoir expliquer pour quelles raisons une décision est prise. » Didier Reynders revient d’ailleurs sur des incompréhensions qui font toujours du bruit dans les couloirs européens. « À la fin de l’été, au début de l’automne, on a donné le sentiment qu’on assouplissait les mesures alors que les chiffres étaient à la hausse et qu’on parlait de faire un knockdown à Marseille. Je pense que ce qu’il faut, c’est d’abord expliquer où en est la situation sanitaire. Je pense que ce que le Premier ministre Alexander De Croo fait, en revenant sur les éléments de base, c’est aller dans la bonne direction. »