Basket: les Belgian Lions retourneront en Lituanie pour la fenêtre de février, les Cats au Portugal

Premiers de leur groupe avec trois succès en quatre matches, les troupes de Dario Gjergja ont encore deux rencontres à disputer dans ces qualifications: face au Danemark et la République tchèque. Les deux rencontres se joueront le 20 et le 22 février, de nouveau dans la bulle de Vilnius.

En cas de succès face au Danemark, la Belgique sera assurée de la première place de son groupe et donc de son ticket pour l’Euro, organisé du 1er au 18 septembre 2022 en République tchèque (Prague), en Géorgie (Tbilisi), en Allemagne (Cologne et Berlin) et en Italie (Milan).