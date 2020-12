Le marché des matières premières devrait fortement augmenter, selon BNP Paribas Fortis

"Nous sommes à la veille d'un énorme 'bull market' (un marché haussier, NDLR) sur les matières premières", a prédit vendredi Philippe Gijsels, directeur de la stratégie de BNP Paribas Fortis lors de la présentation des prévisions économiques de la banque pour l'année prochaine.

Selon l'expert, la demande de matières premières a particulièrement augmenté en Chine, cela alors qu'elle progresse également dans le reste du monde avec la reprise globale de l'économie après le choc dû à la crise. "Mais c'est aussi une question d'offre", analyse-t-il. "Pendant des années, il y a eu un sous-investissement dans la capacité de production de cuivre, de nickel, de zinc, etc." Un phénomène dû, selon Philippe Gijsels, à des prix des matières premières trop bas et à des permis environnementaux de plus en plus difficiles à obtenir.

Le monde se dirige vers un stade où le besoin de certaines matières premières sera plus important encore, par exemple pour la production de batteries. La consommation d'électricité est en effet de plus en plus grande, au détriment des combustibles fossiles.

Mais les investissements risquent d'arriver trop tard pour répondre à la demande, explique le directeur stratégique de BNP Paribas Fortis. "Si l'on décide d'investir aujourd'hui, il faudra facilement cinq à sept ans avant de disposer de capacités et d'une production supplémentaires. Si, par exemple, il y a une forte demande de voitures électriques, l'offre devrait être insuffisante à un moment, surtout en ce qui concerne le cuivre et le nickel. Ce n'est pas pour rien que le prix du cuivre est aujourd'hui à son plus haut niveau depuis sept à huit ans", relève-t-il.