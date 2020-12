Pour le Standard, le mois de décembre est souvent compliqué à négocier

Il reste au Standard six matches pour boucler l’année 2020, avec un programme qui l’autorise à penser qu’il pourra rester au contact des meilleurs. À savoir, dans l’ordre, la visite de Malines puis de Benfica, deux déplacements à Gand et Courtrai et, pour finir, la réception de Mouscron et Saint-Trond. Il faudra donc bien négocier un mois de décembre qui, depuis la saison 2016-2017 et à l’exception de l’exercice 2018-2019 (10 points sur 15), est toujours très compliqué à vivre à Sclessin.

Ainsi, la saison dernière, Michel Preud’homme avait payé cash une avalanche de blessés et un état de fatigue généralisé pour terminer l’année par un bilan de 5 points sur 15 et une élimination en quart de finale de la Coupe de Belgique face à l’Antwerp. Pire encore, en 2017-2018, Ricardo Sa Pinto avait passé de très mauvaises fêtes avec un bulletin de 3/15 tandis que son prédécesseur, Aleksandar Jankovic, s’en était tiré avec un 7/15.