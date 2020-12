«Comment arrêter Lukaku ? Peut-être sur un ring...»: Sinisa Mihajlovic élogieux envers l’attaquant de l’Inter

Arrêter Romelu Lukaku n’est pas une mince affaire, vu son gabarit (1,91m pour 93kg). Et ça, les équipes de Serie A l’ont compris depuis une saison. Ce samedi, c’est le Bologne de Sinisa Mihajlovic qui va devoir tenter d’arrêter l’attaquant belge de l’Inter. En conférence de presse d’avant-match, le coach serbe, ex-grand joueur du championnat, a répondu sur la manière dont il aurait arrêté Romelu Lukaku s’il jouait encore. « Je n’arriverais pas à l’arrêter parce qu’il est plus rapide, plus fort et plus gros que moi », a expliqué Mihajlovic. « Peut-être sur un ring j’y arriverais, mais dans une partie de foot où on ne peut pas donner de coups, je ne pourrais rien faire. »

Pourtant, c’est bien Bologne qui est sorti vainqueur des deux dernières confrontations avec les Nerazzurri au stade Giuseppe Meazza (0-1 et 1-2).

Cette saison, Romelu Lukaku a marqué 11 buts en 12 matchs, toutes compétitions confondures : 7 en Serie A et 4 en Ligue des champions.