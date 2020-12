Olivier Deschacht après Anderlecht-Zulte Waregem: «Affronter Anderlecht n’a plus la même saveur»

Auteur d’un match dans le match assez costaud face à Lukas Nmecha, Olivier Deschacht était par contre plus content que Miazga du point arraché en fin de match, qui semble confirmer que Zulte Waregem commence à redresser la tête après un début de saison délicat.

« C’était un match agréable à regarder pour les téléspectateurs, je pense, avec deux équipes qui voulaient s’imposer et qui ont chacune inscrit deux beaux buts », concédait l’ancien Anderlechtois. « Au bout du compte, le résultat me semble correct même si les Bruxellois ont bénéficié d’une grosse occasion en fin de match. Mon duel avec Nmecha était costaud, physiquement éreintant, mais je pense m’en être pas trop mal sorti sur ce terrain lourd qui a sans doute joué en notre faveur. Pour moi, affronter Anderlecht n’a plus la même saveur qu’il y a trois ans, quand j’évoluais à Lokeren et que je connaissais encore beaucoup de personnes là-bas. Ici, à part Kompany, avec qui j’ai joué, il n’y avait plus beaucoup de têtes connues. C’était sans doute mon dernier match à domicile contre Anderlecht. Physiquement, c’est lourd à supporter, mais aussi mentalement. Cela fait 20 ans que je joue sous pression. »