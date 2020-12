Bientôt une rue Maradona à Buenos Aires? Des parlementaires argentins ont proposé l’idée

C’est dans ce club que le « Pibe de Oro » (le gamin en or) a débuté sa carrière à l’âge de 15 ans, avant de rejoindre au bout de cinq ans l’équipe de Boca Juniors.

La proposition parlementaire prévoit également de créer un « circuit touristique, sportif et culturel » dans ce quartier d’une trentaine de blocs, afin de rendre un « hommage permanent dans le lieu qui a vu naître Maradona en tant que footballeur », selon un communiqué.

« Maintenir Maradona vivant pour toujours »

« Rien n’égalera jamais toute la joie et le bonhneur que Maradona a donné aux Argentins, mais nous pensons que ce circuit culturel et sportif serait essentiel pour continuer à le maintenir vivant maintenant et pour toujours », a déclaré le parlementaire Claudio Morresi, à l’origine de cette initiative.